Real Madrid - Juventus 4-1, in finala Champions League. Zidane, primul antrenor care castiga trofeul 2 ani la rand

Real devine prima echipa din istorie care reuseste sa-si pastreze titlul in actualul format al Ligii Campionilor.

Pentru Real Madrid a marcat Cristiano Ronaldo in minutele 20 si 64, Casemiro, in minutul 61 si Asensio in minutul 90.

Mario Mandzukici a inscris pentru Juventus in minutul 27.

Pentru Juventus au evoluat: Buffon - Barzagli (Cuadrado '66), Bonucci, Chiellini, A. Sandro - Pjanici (Marchisio '71), Khedira - Dani Alves, Dybala (Lemina '78), Mandzukici - Higuain. Antrenor: Massimiliano Allegri

Real Madrid a jucat in formula: Navas - Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos (Morata '89), Modric - Isco (Asensio '82), Ronaldo, Benzema (Bale '77). Antrenor: Zinedine Zidane

Cartonale galbene: Dybala '12, Pjanici '66, Sandro '70, Cuadrado '72, '84 / Ramos '31, Carvajal '42, Kroos '53

Cartonas rosu: Cuadrado '84

Meciul a fost arbitrat de germanul Felix Brych, ajutat de asistentii Mark Borsch si Stefan Lupp si aditionalii Bastian Dankert si Marco Fritz. Arbitru de rezerva a fost sarbul Milorad Mazici, iar rezerva a asistentilor germanul Rafael Foltyn.

La festivitatea de deschidere a cantat trupa americana Black Eyed Peas. Trofeul Ligii Campionilor a fost adus pe teren de fostul international galez Ian Rush.

La meciul de la Cardiff au asistat si mai multi fosti jucatori ai Generatiei de aur a fotbalului romanesc, printre care Gheorghe Popescu, Bogdan Stelea, Dan Petrescu, Ioan Ovidiu Sabau, Basarab Panduru, Florin Prunea, Gheorghe Hagi, la invitatia oficialului UEFA Ionut Lupescu.

Primul 11 trimis in teren de Allegri a avut p medie de varsta de 30 de ani si 336 de zile, acesta fiind al doilea cel mai in varsta "11" titular dup[ ce al lui AC Milan in 2007 (31 ani si 35 zile).

Cristiano Ronaldo a reusit sa ajunga la cota de 600 de goluri marcate in cariera sa de profesionist.

Zinedine Zidane a reusit sa devina al doilea antrenor care castiga doua competitii europene in primele doua sezoane, dupa Dettmar Cramer cu Bayern Munchen (1975, 1976).