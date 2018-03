Real Madrid merge in sferturile Ligii Campionilor. Galacticii au castigat si al doilea meci cu PSG, iar FC Liverpool s-a calificat in etapa urmatoare - FOTO

Fara Neymar, accidentat, Paris Saint-Germain nu a fost la fel de periculoasa. Real Madrid a deblocat tabela de scor la inceputul reprizei secunde, prin Cristiano Ronaldo, care a inscris cu o lovitura de cap, din centrarea lui Lucas Vazquez.

In minutul 66, PSG a ramas in zece oameni. Verratti a primit al doilea cartonas galben pentru un nou fault. Chiar si asa, parizienii au reusit sa egaleze scorul, prin Cavani, insa, mai tarziu, Casemiro a marcat si le-a adus victoria galacticilor. 2 la 1, iar Real Madrid s-a calificat, fara mari emotii, in sferturile Ligii Campionilor, mai ales ca a castigat si in tur, cu 3 la 1.



Tot aseara, FC Liverpool a remizat cu FC Porto, scor 0 la 0. Cormoranii merg mai departe, gratie victoriei categorice din tur, cu 5 la 0.