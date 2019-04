Real Madrid nu se regaseste nici dupa revenirea lui Zidane pe banca galacticilor. Madrilenii au cedat in fata Valenciei. In etapa cu numarul 30 din La Liga, liliecii s-au impus cu scorul de 2 la 1 - VIDEO

Valencia a inlaturat orice intriga in partida de aseara, facandu-si una cu pamantul rivalii. Primul gol al meciului a fost deschis in minutul 35, dupa o reusita superba a atacantului Goncalo Guedes.

In repriza a doua cei care au dominat pe teren au fost tot liliecii. In minutul 83, gazdele si-au dublat avantajul, dupa ce fundasul Ezequiel Garay a marcat un gol cu capul dintr-o lovitura de corner. Singura reusita a galacticilor a venit in prelungiri. Francezul Karim Benzema, a inscris si a stabilit scorul final de 2 la 1.

In urma acestei infrangeri Real Madrid ramane pe locul 3, dar se distanteaza de lideri. Galacticii sunt cu 13 puncte mai jos de marea sa rivala Barcelona si la 5 puncte in spatele celor de la Atletico.Tot aseara, intr-o alta partida, Athletico Bilbao a invins cu 3 la 2 pe Levante. Muniain a marcat golul victoriei in prelungiri, in urma unui penalty.