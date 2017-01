Real Madrid ramane invincibila! Echipa lui Zidane a stabilit un nou record in Spania dupa ce a ajuns la 40 de meciuri fara infrangere: a revenit spectaculos in partida cu Sevilla - VIDEO

Real Madrid e intr-o forma de zile mari. Galacticii sunt neinvinsi deja de 40 de meciuri, stabilind un nou record in Spania. Aseara trupa lui Zidane a reusit o revenire spectaculoasa in meciul cu Sevilla. Andaluzii au deschis scorul dupa ce Danilo a trimis in propria poarta, insa Asensio a egalat la finele unei curse fantastice.

In partea secunda, gazdele au condus din nou prin Jovetic, transferat recent, si Iborra.

In minutul 83 Sergio Ramos a dat startul revenirii, dupa ce a inscris fara emotii din penalty, iar la ultima faza a meciului Benzema a inscris golul egalizator.

S-a incheiat 3 la 3, iar Real Madrid e in sferturile Cupei Regelui. In urmatoarea faza este si Celta Vigo, dupa ce s-a impus si in retur contra celor de la Valencia. Liliecii au cedat scor 1 la 2 in deplasarea de pe Estadio de Balaidos. Giuseppe Rossi a deschis scorul cu un sut din afara careului.

Replica Valenciei a venit la doar 2 minute, insa golul lui Sisto din lovitura libera in ultimele secunde ale meciului a adus victoria celor de la Celta Vigo.

Valencia e intr-o forma de cosmar, avand doar 2 victorii in ultimele 11 partide in toate competitiile.