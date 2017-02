Real Madrid s-a impus categoric acasa contra celor de la Darussafaka si si-au consolidat pozitia de lider in Euroliga de baschet - VIDEO

Dupa ce a cedat in primele 3 sfeturi, Panathinaikos a reusit minunea. Grecii s-au impus la final cu 83 la 82, dupa ce au invins categoric in ultima parte a jocului, scor 31 la 21. A fost a treia victorie consecutiva pentru Panathinaikos in Euroliga de baschet. Cea mai categorica victorie de aseara a fost reusita de Real Madrid. Spaniolii au facut show impotriva turcilor de la Darussafaka si s-au impus categoric, scor 101 la 83. Chiar daca si-a adjudecat doar 2 sferturi din cele 4, Real Madrid a dominat in totalitate meciul.

Real Madrid este lider in Euroliga de baschet.