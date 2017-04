Real si Barcelona continua goana dupa titlu. Madrilenii, cat si catalanii si-au castigat, cu emotii, meciurile de aseara, scor 3 la 2 - VIDEO

Fara mai multi jucatori de baza, menajati pentru meciul din Liga Campionilor, Real Madrid a avut probleme pe terenul gruparii Sporting Gijon. Echipa de pe locul 18 a marcat prima, apoi Isco a egalat scorul, iar dupa pauza gazdele au inscris din nou.

Mai tarziu, Morata a egalat cu o lovitura de cap, profitand de centrarea lui Danilo. Real Madrid a avut nevoie de o noua executie magnifica a lui Isco pentru a castiga partida. Golul din minutul 90 a trimis-o in knockout pe Sporting.

Real Madrid conduce in La Liga, cu 75 de puncte, si are cu un meci mai putin jucat decat FC Barcelona. Catalanii au 72 de puncte, dupa victoria de aseara in fata lui Real Sociedad, scor 3 la 2.

Messi a reusit o dubla, iar Paco a inscris si el pentru blaugrana. Autogolul lui Umtiti si golul lui Xabi Prieto i-au dat emotii Barcelonei, insa, in repriza secunda, nu s-a mai marcat.