Record de 44 de ani, doborat! O echipa din campionatul Tarii Galilor a obtinut cea de-a 27 victorie consecutiva si a depasit performanta lui Ajax Amsterdam din 1972 - VIDEO

The New Saint, liderul detasat din campionatul Tarii Galilor, a uitat demult gustul esecului, iar dupa o noua victorie categorica a inregistrat un record ce parea de nedoborat. 27 de victorii consecutive in toate competitiile.

Dupa succesul din ultima etapa, galezii au sarbatorit cu fast in vestiar. Ultima oara The New Saint a fost invinsa in luna iulie a acestui an in cadrul preliminariilor Ligii Campionilor. 21 de puncte este avansul uluitor pe care il au in campionat fata de urmatoarea clasata.