Record urias, in liga nord-americana de baschet. Jucatorul echipei Golden State, Klay Thompson a reusit 14 aruncari de 3 puncte intr-un meci - VIDEO

Dupa ce vedetele echipei Golden State, Stephen Curry si Kevin Durant s-au scos in evidenta in ultimile meciuri si Klay Thompson a decis sa iasa in prim plan. Victima acestuia a fost formatia Chicago Bulls.

Thompson a fost un pericol pentru gazde, chiar si de la mari distante. El a reusit 14 aruncari de 3 puncte intr-un meci si a stabilit un nou record in istoria NBA.

Klay Thompson a doborat precedentul record, stabilit de coechipierul Stephen Curry. Acesta reusise 13 aruncari de 3 puncte intr-un meci din 2016.

Golden State Warriors a castigat meciul spectaculos cu Chicago Bulls, scor 149 la 124. Thompson a acumulat, in total, 52 de puncte.