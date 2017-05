Recordul legendarului Michael Jordan, doborat. LeBron James, a devenit cel mai bun marcator din istoria fazei play-off, in liga nord-americana de baschet - VIDEO

LeBron James nu renunta la goana dupa recorduri. Starul gruparii Cleveland Cavaliers a fost, si in acest sezon, omul decisiv in drumul echipei spre finala. In partida de aseara, LeBron a acumulat 35 de puncte, iar echipa sa a castigat meciul cu Boston, scor 135 la 102.

LeBron James a ajuns la un total de 5 mii 989 de puncte acumulate in play-off, in cariera sa. El l-a devansat pe legendarul Michael Jordan, care are 5 mii 987 de puncte, record stabilit 19 ani in urma. Cleveland s-a calificat in finala NBA, unde va da piept din nou cu Golden State Warriors. Va fi a treia finala consecutiva dintre aceste echipe. Anul trecut, s-a impus Cleveland, iar in 2015 – Golden State.