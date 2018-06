Regele de la Roland Garros a triumfat din nou. Rafael Nadal a castigat turneul de Grand Slam din Franta - VIDEO

Rafael NADAL, NUMARUL 1 MONDIAL: "Daca mi-ar fi spus cineva acum 7-8 ani ca voi castiga la 32 de ani acest trofeu din nou, as fi spus ca e aproape imposibil. Dar sunt aici!

"Rafael Nadal l-a invins pe Dominic Thiem cu 3 la 0 in finala de la Roland Garros si a cucerit pentru a 11 oara trofeul. Spaniolul nu a avut probleme in fata austriacului si s-a impus in 2 ore si 44 de minute.

Nadal a dominat autoritar finala de ieri, invingand in minim de seturi cu 6 la 4, 6 la 3 si 6 la 2.

Este al 17-lea trofeu de Grand Slam cucerit de Nadal. Spaniolul va primi peste 2 milioane de euro pentru victoria de la Roland Garros.