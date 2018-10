Regele golurilor senzationale, Zlatan Ibrahimovic il sprijina pe Nurmagomedov, in megaduelul cu McGregor

Zlatan IBRAHIMOVIC, JUCATOR LA GALAXY: "Cred ca Khabib va castiga, pentru ca daca te prinde, nu te mai lasa. Te va face sa suferi si nu doar. Te va face sa renunti, intr-un mod nu tocmai frumos.”

Lupta dintre irlandezul Conor McGregor si rusul Khabib Nurmagomedov va avea loc in cadrul galei UFC 229, de pe 6 octombrie, in Las Vegas. Va fi un duel pentru centura de campion in categoria usoara. Pentru aceasta lupta, McGregor are garantat un premiu de 15 milioane de dolari. Adversarul sau va incasa nu mai putin de 3,5 milioane de dolari.