Regele ramane pe tron. Daniel Cormier si-a aparat centura de campion UFC in categoria grea: l-a invins pe Derrick Lewis cu un procedeu de strangulare - VIDEO

Americanul Daniel Cormier nu i-a dat nicio sansa conationalului sau, Derrick Lewis. In prima runda, campionul a reusit doua takedown-uri si a controlat duelul. Lewis a incercat cateva lovituri tari, in runda a doua, insa nu i-a pus probleme adversarului. Cormier l-a prins, apoi, pe Lewis cu un procedeu de strangulare si acesta s-a predat.

Astfel, Daniel Cormier, detinatorul titlurilor de campion UFC in categoriile grea si semigrea, a devenit primul luptator din istoria turneului care si-a aparat cu succes ambele centuri.

Daniel CORMIER, CAMPION UFC: "E istorie! Cum a spus prietenul meu, Daniel Cormier scrie istorie. Unul din cei mai mari luptatori din toate timpurile. "

Cormier a ajuns la 22 de victorii, in cariera profesionista, el avand doar o infrangere. Lewis are in palmares 21 de victorii si 6 infrangeri.