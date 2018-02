Remiza cu noroc pentru Barcelona in meciul cu Chelsea din optimile Champions League: "In retur calificarea este inca deschisa" - VIDEO

Chelsea si Barcelona au remizat, scor 1 la 1, in unul dintre cele mai asteptate meciuri din optimile Champions League. Londonezii au dominat clar prima repriza. Willian a zguduit de doua ori bara portii lui Ter Stegen, inainte ca sa marcheze in minutul 62. Avantajul gazdelor insa nu a tinut prea mult. Messi a reusit intr-un final sa marcheze in poarta celor de la Chelsea. A fost primul gol al argentinianului in cele 9 partide disputate pana acum contra englezilor.

Antonio CONTE, ANTRENOR CHELSEA: "Acest meci ne da multa incredere sa credem ca in retur calificarea este inca deschisa."

In celelalt meci disputat aseara, Bayern Munchen a demolat formatia Besiktas, scor 5 la 0. Turcii au ramas in 10 oameni dupa primul sfert de ora de joc, iar nemtii au inceput asediul.

Muller si Lewandowski au reusit cate o dubla, iar Coman si-a trecut si el numele pe tabela de marcaj.

In aceasta seara, Sevilla intalneste formatia Manchester United, iar Shahtior primeste vizita italienilor de la AS Roma in optimile Ligii Campionilor.