Remiza in duelul principalelor favorite la titlu. CFR Cluj a incheiat la egalitate partida cu FCSB. Desi CFR a inceput mai bine partea secunda, a incasat gol - VIDEO

Meciul din Gruia a inceput cu o decizie controversata a arbitrului, care a anulat un gol al echipei CFR, pe motiv de fault in atac. FCSB a ratat, apoi, cateva ocazii de gol, iar, pe final de repriza, gazdele au reusit sa deschida scorul. Urko Vera a marcat dupa o centrare a lui Ciprian Deac, din lovitura libera.

Desi CFR a inceput mai bine partea secunda, golul a venit in poarta ei. Dennis Man i-a pasat fin lui Constantin Budescu si acesta l-a invins pe portar.

Peste cateva minute, FCSB a cerut penalty, dupa un contact intre Nouvier si Benzar, in careu, insa arbitrul a lasat jocul sa continue. S-a incheiat 1 la 1, iar CFR Cluj ramane lidera in campionat, cu 26 de puncte. In clasament, urmeaza FCSB, Astra si CS U Craiova, cu cate 22 de puncte.

Tot aseara, campioana Romaniei, Viitorul Constanta, a batut gruparea Juventus Bucuresti, scor 3 la 0. A fost meciul lui Cristi Ganea, care a marcat un gol si a pasat decisiv la alte 2 reusite ale echipei sale. Viitorul a urcat pe locul 8 in campionat.