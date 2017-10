Remiza in meciul serii din Champions League. Real Madrid si Tottenham au incheiat la egalitate partida de pe Santiago Bernabeu - VIDEO

Real Madrid si Tottenham au incheiat la egalitate partida de pe Santiago Bernabeu, scor 1 la 1. Englezii au iesit in avantaj in minutul 28, cand Varane a inscris in propria poarta. Galacticii au restabilit egalitatea pe tabela de marcaj in prima repriza. Ronaldo a punctat din penalty si a stabilit scorul final.

Toni KROOS, MIJLOCAS REAL MADRID: "Am avut o evolutie buna. Desigur, Tottenham a avut la fel cateva ocazii. Poate rezultatul este ok intr-un final, dar am sentimentul ca am controlat jocul in majoritatea partilor meciului si asta este important pentru mine."

Cea mai categorica victorie a fost repurtata de Liverpool. Cormoranii au umilit in deplasare formatia Maribor, scor 7 la 0. In celalalt meci din grupa E, Spartak Moscova a reusit surpriza serii si i-a invins cu 5 la 1 pe spaniolii de la Sevilla.

Tot ieri, Manchester City a trecut la limita de Napoli, scor 2 la 1. 31 de goluri s-au inscris in cele 8 partide disputate aseara.