Remiza nebuna cu 6 goluri in Champions League. Chelsea Londra si AS Roma au incheiat la egalitate partida de pe Stamford Bridge - VIDEO

Chelsea si AS Roma au oferit cel mai spectaculos meci al serii in Champions League, remizand, scor 3 la 3. Englezii conduceau cu 2 la 0 in minutul 37, insa italienii au revenit fantastic. Dubla lui Dzeko si golul lui Kolarov i-au adus in avantaj pe romani. Hazard i-a salvat pe londonezi de la infrangere cu 15 minute inainte de finalul partidei.

Antonio CONTE, ANTRENOR CHELSEA: "Nu mi-a placut tipul de fotbal pe care l-am jucat o buna parte a meciului. Intr-un final, am pierdut toate cunostintele, stilul nostru de joc."

Tot ieri, una dintre favoritele la castigarea trofeului, PSG, a invins clar formatia Anderlecht. Mbappe, Cavani, Neymar si Di Maria au umilit echipa romanilor Stanciu si Chipciu. In celalalt meci din grupa, Bayern Munchen s-a impus clar, scor 3 la 0, contra lui Celtic.

Muller, Kimmich si Hummels au inscris pentru nemti. Tot aseara, Barcelona a trecut de grecii de la Olympiakos cu 3 la 1. A fost un meci special pentru Leo Messi. Argentinianul a marcat golul cu numarul 100 in competitiile europene. In celalalt meci din grupa, Juventus s-a impus in fata celor de la Sporting, scor 2 la 1.