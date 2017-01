Remiza pentru Moldova in primul meci din 2017. Tricolorii au facut 1 la 1 in meciul cu nationala Qatarului - VIDEO

Andrei COJOCARI, MIJLOCAS NATIONALA MOLDOVEI: “Țin minte în timpul meciului că portarul s-a întins după minge. Nu am văzut cum a intrat balonul în poartă. Țin minte că am rămas şocat ca am nimerit. A fost o schemă lucrată la antrenamente. De 3 zile selecţionerul ne-a spus că vom juca anume aşa.”

Mijlocasul nationalei a reusit un gol de poveste, cu o lovitura plasata din afara careului.

Partida nu a inceput prea bine pentru tricolori. Soria a inscris la primul atac al selectionatei Qatarului si a deschis scorul.

Igor DOBROVOLSKI, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI: “În general, sunt mulţumit de joc. Înţeleg perfect că pe final jucătorii nu mai aveau forţe. Au dat dovadă de caracter şi voinţă.”

În cadrul amicalului de aseara pentru Moldova au debutat 3 jucatori noi.

Igor DOBROVOLSKI, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI: „Mi-au plăcut mult în timpul antrenamentelor. În timpul meciului e clar că au avut emoţii, e prima partidă pentru naţională.”

Pe 20 martie Moldova va juca inca un amical cu San Marino, iar pe 24 martie tricolorii vor intalni Austria in cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2018.