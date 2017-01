Remiza pentru Moldova in primul meci din 2017. Tricolorii au incheiat la egalitate meciul din deplasare cu nationala Qatarului - VIDEO

Golul lui Cojocari a fost egalizator pentru selectionata noastra, dupa ce Qatar a deschis scorul inca in minutul 3, la primul atac. S-a incheiat 1 la 1, iar Moldova paseste cu dreptul in anul 2017, obtinand un rezultat pozitiv, cu o echipa mai bine clasata in ratingul FIFA. Pentru tricolori urmeaza amicalele contra Turciei si San Marino din luna martie.