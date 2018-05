Remiza spectaculoasa in meciul dintre Zimbru si Petrocub. Galben-verzii au salvat in prelungiri un punct, in duelul cu echipa din Hancesti - VIDEO

Zimbru Chisinau a condus dupa 24 de minute, gratie golului inscris de Yameoogo. Partida s-a incins cu adevarat, insa, mai aproape de final.

Petrocub a profitat de un penalty, dupa ce Onica a jucat balonul cu mana, in careu. Mijlocasul lui Zimbru a si fost eliminat de arbitru. Vladislav Ivanov a transformat lovitura. In minutul 85, oaspetii au iesit in avantaj. A marcat Artiom Puntus.

In prelungiri, Petrocub a ramas in zece oameni - Arcadie Rusu a primit al doilea cartonas galben pentru ca a tras de timp. Zimbru a smuls remiza dupa un corner. A inscris Victor Golovatenco.

Zimbru are 7 puncte acumulate, in campionat, iar Petrocub - 8. In acelasi timp, lidera clasamentului, Sheriff, are 19 puncte la activ. Viespile au invins-o pe Zaria, in deplasare, scor 1 la 0. Vitalie Damascan a marcat golul.

Sheriff este urmata de Milsami Orhei, cu 13 puncte acumulate. Vulturii rosii au trecut de Dinamo-Auto, scor 2 la 0. Igor Bugaiov si Maxim Antoniuc au punctat.

In urmatoarea etapa de campionat, Milsami va juca pe terenul echipei Zimbru, vineri.