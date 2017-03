Renumitul judocan Valeriu Duminica, participant al Jocurilor Olimpice, care este si vicepresedinte al federatiei de profil este pregatit de noile responsabilitati - VIDEO

Valeriu DUMINICA, VICEPRESEDINTE FEDERATIA DE JUDO DIN MOLDOVA "Am hotarat sa ma implic in administrarea federatiei, pentru ca cunosc toate detaliile si imi pasa foarte mult de sportivii care sunt in spatele meu. Vreau sa-i ajut, sa-i motivez sa mearga inainte, sa ajunga la Jocurile Olimpice, unde, poate, sa ia si medalii."

Ajuns secretar-general si vicepresedinte al Federatiei de Judo din Moldova, Valeriu Duminica este acum principalul responsabil pentru lucrul forului. Asta dupa ce Andrei Golban, implicat intr-un caz de santaj si estorcare de bani, a trimis o cerere la Comitetul Executiv al federatiei pentru a fi suspendat temporar din functia de presedinte, pe durata anchetei. Valeriu Duminica, participant la Jocurile Olimpice, campion mondial in anul 2009, premiant al numeroaselor turnee internationale la diferite categorii de varsta, multiplul campion national, spune ca acum are mult de lucru si se dedica total federatiei si judo-ului moldovenesc.

Valeriu DUMINICA, VICEPRESEDINTE FEDERATIA DE JUDO DIN MOLDOVA "In fiecare seara sunt la antrenament cu ei. Lucrez si individual cu fiecare sportiv. Plec cu ei la competitii. Am avut deja o deplasare la Baku."

Victor ZUBCU, MINISTRUL TINERETULUI SI SPORTULUI "Cred ca Federatia de Judo are un potential enorm. Nu cred ca aceasta federatie poate cumva sa fie perturbata, pentru ca scoala, filozofia si cultura, care este deja intrata pe aceasta ramura este cu un potential enorm.”

Astazi, Federatia de Judo a organizat Campionatul Moldovei intre cadeti, la care au participat peste 320 de sportivi. Acestia au concurat in 8 categorii de greutate. Cei mai buni vor avea ocazia sa plece la turnee internationale.

In timpul apropiat, mai multi judocani moldoveni vor pleca intr-un cantonament in Ungaria, dupa care vor participa la un Grand Prix in Antalya, iar intre 20 si 23 aprilie – vor concura la Campionatul European, in Polonia.