Reusita fabulosa pentru Igor Armas in campionatul Rusiei. Fundasul moldovean a marcat primul sau gol pentru formatia Anji Mahacikala in partida cu SKA Habarvosk - VIDEO

Armas a sutat in forta din afara careului si a stabilit scorul final de 4 la 0 pentru Anji in meciul cu SKA Habarovsk. Este primul gol al fundasului moldovean la Anji. Pana la reusita lui Armas, gazdele mai marcasera de 3 ori in prima repriza.AMBIANTAAnji ocupa penultimul loc in campionatul Rusiei. In urmatoarea etapa, echipa lui Armas intalneste formatia Dinamo Moscova.