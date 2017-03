Revansa, duelurile titanilor si doua lupte feminine la Gala K1 de maine: Una din cele mai asteptate lupte va fi cea dintre Alexandru Burduja si Vasil Ducar - VIDEO

Una din cele mai asteptate lupte de la Gala KOK de maine va fi cea dintre Alexandru Burduja si Vasil Ducar. Moldoveanul are sansa razbunarii in fata cehului, dupa infrangerea de acum un an.

Alexandru BURDUJA, LUPTATOR MOLDOVA "Data trecuta a fost o lupta nu prea reusita, din partea mea, dar, cred ca, de aceasta data, surpriza il asteapta pe el.”

Vasil DUCAR, LUPTATOR CEHIA "Sper că pot să îl bat pentru a doua oară.”

Pentru prima data la o Gala KOK, vor avea loc 2 lupte feminine. Nadejda Cantir o va infrunta pe olandeza Feride Kirat, in semifinale.

Nadejda CANTIR, LUPTATOARE MOLDOVA "Am crezut ca este mai mascata, mai inalta, dar vad ca nu este asa si ma simt deja foarte bine.”

Feride KIRAT, LUPTATOARE OLANDA "Nu ştiu multe despre ea, dar simt că nici nu am nevoie să ştiu, deoarece am încredere în mine.”

In cealalta semifinala, se vor intalni doua luptatoare din Polonia si Olanda. Castigatoarele vor lupta, in septembrie, tot la Chisinau, in finala pentru centura de campioana la 51 de kilograme. Cel mai inalt luptator din circuitul profesionist K1, olandezul Colin George, de 2 metri si 7 centimetri, nu are emotii inainte de superfight-ul cu moldoveanul Maxim Bolotov.

Colin GEORGE, LUPTATOR OLANDA "Eu pot aduce războiul de fiecare dată. E un băiat bun, dar în luptă nu va putea să mă învingă.”





Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA "Maine ne asteapta un show fenomenal. Sportivii moldoveni cresc, sunt mai puternici.”

Gala KOK de maine va avea loc la Sala Polivalenta, din capitala. Vor fi 16 lupte, in care Moldova va fi reprezentata de 15 sportivi.