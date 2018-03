Revelatia momentului in tenisul feminin, Naomi Osaka a eliminat-o pe Serena Williams de la turneul din Miami - VIDEO

Naomi Osaka continua sa distruga liderii tenisului mondial. Japoneza de 22 de ani a eliminat-o in primul tur de la Miami pe Serena Williams. Osaka a demonstrat un joc agresiv si sigur, inchizand primul set cu 6 la 3.

Japoneza a pastrat ritmul sigur de joc si in actul secund. Osaka a reusit 2 break-uri in decisiv si s-a impus cu 6 la 2.

Naomi Osaka are un inceput de an perfect. Japoneza s-a impus la Indian Wells, dupa ce a invins adversare precum Halep, Sharapova, Radwanska, Pliskova sau Kasatkina. In turul 2 de la Miami, sportiva de 22 de ani o va intalni pe Elina Svitolina.