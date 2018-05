Revenire de senzatie a Serenei Williams, la un turneu de Mare Slem. Tenismena americana a castigat primul meci de la Roland Garros - VIDEO

Serena Williams a jucat prima partida de la Roland Garros cu tenismena ceha Kristyna Pliskova. Williams s-a impus cu scorul de 7 la 6 si 6 la 4 si s-a calificat in turul secund al competitiei. Americanca a atras atentia printr-o imbracaminte inedita – un costum de pisica, care i-a evidentiat formele. Williams, care in septembrie a nascut o fetita, a spus ca a facut-o pentru toate mamele care au fost gravide si care apoi au depus eforturi mari pentru a reveni in sfera lor de activitate. Ea a adaugat ca acest costum este inspirat din filmul Black Panther.

Serena WILLIAMS, TENISMENA SUA: “A fost confortabil. L-am incercat de cateva ori, anterior, dar nu l-am imbracat de mult timp.”

Si Maria Sharapova s-a calificat in etapa a doua a turneului de la Paris. Rusoaica a invins-o pe olandeza Richel Hogenkamp cu 6 la 1, 4 la 6 si 6 la 3.

Iar in concursul masculin, campion de 10 ori la Roland Garros, liderul mondial Rafael Nadal a trecut de Simone Bolelli, scor 6 la 4, 6 la 3 si 7 la 6. Campionii de la Paris, in probele simplu masculin si feminin, vor incasa cate 2 milioane 200 de mii de euro.