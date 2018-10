Revenire emotionanta. Mircea Rednic s-a intors la Dinamo Bucuresti, dupa o pauza de 2 ani - VIDEO

Mircea Rednic a fost coleg, la Dinamo, cu Ilie Balaci, in anii '80. Legendarul fotbalist al Craiovei s-a stins din viata duminica in urma unui infarct.

Mircea Rednic si-a inceput, aseara, al patrulea mandat la Dinamo Bucuresti.

Cainii rosii au jucat cu nou-promovata Dunarea Calarasi si au incasat gol in minutul 22. La pauza, antrenorul dinamovistilor a facut o schimbare inspirata. L-a trimis in teren pe Daniel Popa, iar atacantul a egalat scorul in minutul 56.

Remiza o lasa pe Dinamo Bucuresti pe locul 12, in Campionatul Romaniei. Dunarea se afla pe pozitia a 9-a.