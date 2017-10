Revenire fabuloasa in Cupa Ligii Angliei. Tottenham a pierdut meciul cu West Ham, chiar daca a condus cu 2 la 0 dupa prima repriza - VIDEO

Chelsea Londra s-a calificat in sferturile Cupei Ligii Angliei, dupa ce s-a impus cu 2 la 1 in fata celor de la Everton. Gazdele au iesit in avantaj la mijlocul primei reprize, cand Rudiger a marcat. In prelungirile partidei, Willian a dublat avantajul londonezilor.

Everton a inscris imediat, insa nu a reusit sa egaleze. Tot ieri, West Ham s-a impus spectaculos in fata celor de la Tottenham, scor 3 la 2. Gazdele au inceput perfect partida, iar in minutul 37 conduceau cu 2 la 0, dupa golurile lui Sissoko si Dele Alli. Totusi, West Ham a revenit fantastic. Dubla lui Ayew si reusita lui Ogbonna au adus calificarea pentru oaspeti.