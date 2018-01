Revenire fabuloasa pentru Simona Halep la Shenzhen. Romanca a invins-o pe chinezoaica Ying-Ying Duan, chiar daca a cedat primul set - VIDEO

Obligata sa invinga pentru a ramane numarul 1 mondial, Simona Halep a avut emotii mari in meciul contra chinezoaicei Duan, in optimile de finala de la Shenzhen. Romanca a cedat cu 3 la 6 in primul set, insa a revenit fabulos. Halep s-a impus in actul secund cu 6 la 1 in doar 29 de minute. In decisiv, Simona nu i-a dat nicio sansa chinezoaicei, invingand cu 6 la 2. In sferturile de finala, Halep o va intalni pe Aryna Sabalenka.