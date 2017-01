Revenire spectaculoasa pentru Arsenal in campionatul Angliei, dupa ce au reusit sa se salveze de la scorul de 3 la 0 in meciul cu Bournemouth - VIDEO

Arsenal Londra a fost la un pas de a se face de rusine in meciul cu Bournemouth. Tunarii au fost facuti KO si dupa 20 de minute erau condusi cu 2 la 0.

Bournemouth a mai lovit o data in minutul 58 prin Fraser. A urmat insa o revenire spectaculoasa. Sanchez si Perez au redus din diferenta cu 15 minute inainte de final.

A urmat inca o lovitura pentru gazde. In minutul 82 Francis a fost eliminat, iar in prelungiri Giroud, eroul din noul an al tunarilor, a marcat si si-a salvat echipa de la infrangere.

Arsenal e pe locul 4 in Premier League, cu 41 de puncte dupa 20 de etape. Tot ieri, Stoke City a invins acasa Watford, scor 2 la 0. Veteranul Peter Crouch a prins un meci bun si inscrie in doua partide consecutive.

Dupa victoria de ieri, Stoke a urcat pe locul 11 in Premier League, iar in urmatoarea etapa va intalni formatia Sunderland.