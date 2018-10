Revenit din Spania, unde se antreneaza pentru a juca la turneul Masters Moldova, sportivul de 11 ani, Daniel Tulgara este convins ca poate avea un rezultat bun in campionatul din Moldova - VIDEO

Plecat din Moldova cu multi ani in urma, in Africa de Sud, Daniel Tulgara a inceput sa joace tenis de la varsta de 4 ani. Recent, s-a mutat cu parintii in Spania, unde a fost remarcat de cei de la Academia Nadal, de la Mallorca, unde i s-a propus si o bursa. A fost antrenat de Tony Nadal, tatal celebrului jucator Rafael Nadal.

Daniel TULGARA, TENISMAN: "A fost o experienta buna. E un om foarte bun antrenor de tehnica a jocului, serviciu, si te pregateste bine moral."

Asa ca este clar cine este idolul lui Daniel Tulgara.

Daniel TULGARA, TENISMAN: "Rafa Nadal este idolul meu. Vreau sa fiu mai bun ca dinsul."

Daniel Tulgara are acum 11 ani si se antreneaza la Academia de Tenis din Barcelona. Recent, a venit acasa pentru a o vizita pe bunica si verisorii sai, dar si pentru a juca la turneul Masters, din Chisinau. Sportivul are doua cetatenii: romana si moldoveneasca, dar el deja a ales ce tara va reprezenta la turneele mari.

Daniel TULGARA, TENISMAN: "Imi place Moldova. Este tara mea. Vreau sa o sustin, ca ea sa fie mare."

Pana acum, Daniel a jucat la mai multe turnee in Africa de Sud si Spania.

Daniel TULGARA, TENISMAN: "Acolo e bine, nu e presiune, timpul este foarte bun acolo, nu e ca aici."