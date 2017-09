Rezultat dur pentru nationala Moldovei de tineret. Echipa noastra a pierdut in fata Croatiei, in preliminariile Campionatului European sub 21 de ani - VIDEO

Coric a marcat deja in minutul 4. Croatii au avut, apoi, ocazii mari de a-si dubla avantajul. Au reusit sa o faca pana la pauza. Brekalo a inscris in minutul 43. Scorul putea fi si mai mare, dar portarul nostru, Emil Tambur, a avut cateva parade senzationale.

Totusi, Croatia a marcat golul 3, prin acelasi Brekalo, care a fost lansat in atac de Halilovic.

Totusi, tinerii tricolori si-au aratat coltii, in meciul de aseara. Andrei Macritchii, Danu Bojii si Alexandru Boiciuc au fost printre cei care au irosit sanse mari de gol.

Moldova a pierdut partida, scor 0 la 3, si ramane cu 3 puncte la activ, in grupa preliminara.

Danut OPREA, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI U-21: “Le-am facut cadouri, care au venit in urma unor greseli personale, care incercam sa le remediem. Imi da speranta faptul ca baietii chiar au incercat sa joace. Nu s-au cantonat in aparare. Am avut si noi momentele noastre bune de joc.”

Urmatorul meci in calificarile Campionatului European sub 21 de ani, moldovenii il vor disputa in deplasare, cu Grecia, pe 4 septembrie.