Rezultat fantastic pentru nationala Moldovei de futsal. Tricolorii au obtinut 3 victorii in 3 meciuri si s-au calificat in urmatoarea runda - VIDEO

Rezultat fantastic pentru nationala Moldovei de futsal. Tricolorii s-au calificat in turul doi preliminat al Campionatului European din 2018, dupa o prestatie memorabila la mini-turneul din Tara Galilor. Moldova a ocupat primul loc in grupa, dupa ce a invins categoric adversarii, reusind 3 victorii in 3 meciuri contra Tarii Galilor, Greciei si San Marino. Elevii lui Vladimir Vusatii au inscris 16 goluri si au incasat doar unul. Aseara echipa a revenit in tara.

Vladimir VUSATII, ANTRENOR NATIONALA MOLDOVEI DE FUTSAL “Într-adevar, a fost depusă o muncă enormă în pregătirea pentru Campionatul European. Am lucrat productiv, având un scop definit. Ne-au fost create condiţii foarte bune de pregătire.”

Cristian OBADA, JUCATOR NATIONALA MOLDOVEI DE FUTSAL “Emotii foarte pozitive, impresii foarte bune. Important ca am fost toti uniti, am fost toti uniti si am jucat foarte bine. Am obtinut rezultatul pe care l-am dorit.”

In etapa principala preliminara, Moldova va da piept cu adversari titrati precum Spania, care este campioana in exercitiu, Serbia sau Polonia.

Andrian LASCU, JUCATOR NATIONALA MOLDOVEI DE FUTSAL “Este o grupa foarte puternica. Spania, campioana europeana, Serbia la ultimul Campionat European a luat locul 4, Polonia e gazda acestui turneu. Va fi greu, dar nu imposibil, vom pleca acolo sa luptam.”

Meciurile sunt programate pentru luna aprilie. Castigatoarea grupei se va califica direct la turneul final, in timp ce ocupanta locului 2 si cea mai buna echipa clasata pe locul 3 din toate grupele vor lupta in play-off pentru un bilet la Campionatul European de Futsal din 2018.