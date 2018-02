Rezultat modest pentru Christopher Hoerl in prima zi de concurs la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud: a ocupat locul 41 din 65 de participanti la proba schi alpin

Christopher HOERL, SCHIOR: "Am facut o greseala mare. Am acrosat poarta, m-am rotit in aer si nu am reusit sa inregistrez un rezultat bun. Dar nu este o problema, aceasta proba a fost ca un antrenament pentru coborarea de joi."

Dupa ce a comis o greseala la coborare, Hoerl a inregistrat un rezultat de 1 minut si 22 de secunde. Austriacul naturalizat a decis sa se retraga de la proba de slalom, pentru a se concentra pe evolutia sa de joi la concursul de coborare.

Disciplina combinata la schi alpin din aceasta dimineata a fost castigata de austriacul Marcel Hirscher.