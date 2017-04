Rezultate favorabile echipei Sheriff, in Divizia Nationala. Principalele contracandidate la titlu, Zaria si Milsami au pierdut meciurile - VIDEO

In meciul central al etapei, Zimbru Chisinau a primit vizita echipei Milsami Orhei. Galben-verzii au reusit sa inscrie in minutul 20, prin Nicolae Milinceanu. Jocul a devenit mai interesant dupa gol. Atat gazdele, cat si oaspetii au avut ocazii bune de a marca.

Scorul, insa, a ramas neschimbat. Zimbru a castigat meciul cu 1 la 0 si ramane pe locul 5 in Campionatul Moldovei. Milsami se afla pe pozitia secunda.

Nicolae MILINCEANU, ATACANT ZIMBRU: “Am avut mai multe ocazii, mai clare. Cred ca am meritat sa castigam acest meci. ”

Tot aseara, Dacia a invins-o pe Zaria, la fel cu 1 la 0. Ismail Isa a inscris golul, in minutul 89. In clasament, conduce Sheriff Tiraspol, care a fost libera in aceasta etapa. Viespile au cu 3 puncte mai multe decat Milsami, dar si un meci rezerva.

DIVIZIA NAȚIONALĂ CLASAMENT



LOC ECHIPA MECIURI PUNCTE

1 SHERIFF 22 53

2 MILSAMI 23 50

3 ZARIA 22 48

4 DACIA 23 48