Ringul va arata cine este rege si cine nu. Cel putin, asta crede Dorel Cristian, care va lupta intr-un turneu-piramida, la urmatoarea Gala KOK, de la Chisinau - VIDEO

Dorel Cristian este campion in categoria de greutate de 71 de kilograme. El a facut, insa, un nou pas in cariera – a trecut la categoria de 77 de kilograme. Pentru a avea sanse la o noua centura, Cristian trebuie mai intai sa castige turneul-piramida al Galei KOK de pe 24 martie. In semifinale, luptatorul moldovean se va confrunta cu englezul Marcus Powell. In celalalt duel, italianul Matteo Calzetta va iesi in ring impotriva unui alt moldovean, Constantin Rusu.

Dorel CRISTIAN, LUPTATOR K1: “Sincer sa spun, nu cred ca este periculos cineva din ei. Eu sunt cel mai periculos. Sunt intr-o forma foarte buna. Ma pregatesc zi de zi. Sunt sigur in fortele mele si ca voi castiga piramida. ”

Alexei TIMOSCOV, ANTRENOR: “In categoria de greutate de 77 de kilograme, Dorel se simte cu mult mai bine. In aceasta categorie, sunt alte lovituri. ”

Astfel, finala turneului ar putea fi una moldoveneasca. Recent, Constantin Rusu a declarat ca si-ar dori sa dea piept cu Dorel Cristian si i-a trimis un mesaj conationalului.

Constantin RUSU, LUPTATOR K1: “Dorel, nu am nimic impotriva ta. Esti un sportiv foarte bun, esti campion in 71 de kilograme, dar, in 77, eu voi fi campion. ”

Dorel Cristian i-a raspuns.

Dorel CRISTIAN, LUPTATOR K1: “Vreau sa-i doresc mult succes, in primul rand. Data de 24 martie va arata totul – cine e rege si cine… ”

Gala KOK va avea loc la Sala Polivalenta, din capitala. Evenimentul va include 18 lupte, iar Moldova va fi reprezentata de 15 sportivi.