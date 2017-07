Risca sa-si incheie cariera. Tenismena americana Bethanie Mattek-Sands s-a accidentat grav la genunchiul drept in meciul cu romanca Sorana Cirstea - VIDEO

“Ajutor!”

Sorana CIRSTEA, TENISMENA ROMANIA: “Am vazut genunchiul iesit. Am incercat sa tip, sa aduc ajutor, pentru ca este grav. Apoi am stat langa ea, insa era in stare de soc.”



Bethanie Mattek-Sands a fost transportata imediat la spital. Tenismena in varsta de 32 de ani a suferit o ruptura a ligamentelor la genunchiul drept si risca sa-si incheie cariera sportiva.

Sorana Cirstea s-a calificat in turul 3 la Wimbledon, in care va da piept cu jucatoarea spaniola Garbine Muguruza. In etapa urmatoare merge si nemtoaica Angelique Kerber. Lidera mondiala a invins-o pe belgianca Kirsten Flipkens, scor 7 la 5 si 7 la 5.

In concursul masculin, argentinianul Juan Martin del Potro, numarul 32 mondial, a fost eliminat surprinzator de letonul Ernests Gulbis, tenisman clasat pe locul 589 in topul ATP.

Gulbis il va intalni pe Novak Djokovic, in turul urmator. Sarbul s-a impus fara emotii in fata cehului Adam Pavlasek, scor 6 la 2, 6 la 2 si 6 la 1.

Si Roger Federer si-a castigat, ieri, meciul. A trecut in 3 seturi de sarbul Dusan Lajovic. Pentru Federer, campion de 7 ori la Wimbledon, urmeaza duelul cu germanul Mischa Zverev.

Campionii editiei din acest an a turneului, in concursurile simplu masculin si feminin, vor incasa cate 2 milioane 200 de mii de lire sterline.