Cristiano Ronaldo a devenit jucatorul cu cele mai multe goluri marcate in primele sase campionate ale Europei - VIDEO

Ronaldo a deschis scorul in meciul de ieri contra celor de la Valencia si a devenit astfel jucatorul cu cele mai multe goluri inscrise in primele 6 campionate din Europa. Recordul anterior de 366 de goluri ii apartinea englezului Jimmy Greaves. Portughezul a avut sansa de a-si imbunatati noul record in partea secunda, insa a trimis slab din penalty. Liliecii au egalat in minutul 82. Parejo a executat perfect o lovitura libera. Soarta partidei s-a decis pe final. Marcelo a inscris in minutul 86 din pasa lui Morata.

Tot ieri, Barcelona a invins categoric formatia Espanyol, scor 3 la 0. Reusita lui Rakitic si dubla lui Suarez au garantat succesul trupei lui Luis Enrique in derby-ul Cataluniei.

Astfel, Barcelona ramane pe prima pozitie in La Liga, la egalitate de puncte cu Real Madrid, cu 81 de puncte. Galacticii au insa un meci mai putin disputat.