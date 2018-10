Rivala Simonei Halep este tot mai aproape de un nou titlu. Caroline Wozniacki, a doua jucatoare a lumii, s-a calificat in finala turneului de la Beijing - VIDEO

Caroline Wozniacki mai spera sa urce pe primul loc, in topul mondial, pana la sfarsitul acestui an. Pentru a o devansa pe Simona Halep, care este acum accidentata, daneza are nevoie de trofee. Wozniacki este in forma si, astazi, a jucat cu tenismena chineza Qiang Wang.

A fost 6 la 1 si 6 la 3 pentru daneza, care este in finala competitiei de la Beijing. Wozniacki a mai fost campioana aici, in 2010.

In partida decisiva, Wozniacki o va intalni pe Anastasija Sevastova, din Letonia. Aceasta a batut-o, in semifinale, pe japoneza Naomi Osaka, scor 6 la 4 si 6 la 4.

Campioana de la Beijing va incasa 1 milion 525 de mii de dolari, iar finalista – 763 de mii.