Rivalitatea, la un alt nivel. Sheriff Tiraspol a invins-o pe Zimbru Chisinau - VIDEO

Derby-ul dintre Sheriff si Zimbru a fost meciul pentru locul 3 la turneul Elite Clubs, destinat jucatorilor cu varsta intre 13 si 17 ani. Viespile au deschis scorul, dintr-un penalty, transformat de capitanul Vladimir Covcenco.

Apoi, zimbrii au egalat, prin Nichita Murovanai, insa, echilibrul pe tabela nu a durat mult. Portarul galben-verzilor a faultat un adversar in careu, iar arbitrul a dictat un nou penalty. Acelasi Covcenco a inscris pentru 2 la 1.

Repriza a doua s-a lasat fara goluri, si Sheriff a castigat meciul. Intre timp, in finala competitiei, disputata si ea la Vadul lui Voda, Zaria a batut formatia CSCT Buiucani-Dacia Chisinau, la fel cu 2 la 1. Dan Cramarenco si Tima Susitchi le-au adus victoria baltenilor.

Zaria a devenit campioana turneului Elite Clubs, care are drept scop promovarea fotbalului si descoperirea tinerelor talente. Astfel, cele 4 echipe participante la competitie au fost obligate sa aiba in lot jucatori nascuti in 2000, 2001, 2002 si 2003.

Pavel CEBANU, PRESEDINTE FMF: “La noi in tara, trebuie de petrecut mai multe turnee. Cat mai multe turnee, cu atat vor fi mai multe descoperiri a tinerilor jucatori.”