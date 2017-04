Roger Federer a castigat al treilea trofeu in 2017. In finala turneului de la Miami, l-a invins din nou pe Rafael Nadal - VIDEO

Roger Federer castigase, in acest an, doua partide cu Rafael Nadal – finala de la Australian Open si in optimi la Indian Wells. Elvetianul este deja calaul spaniolului, el reusind sa-l invinga si la Miami. Federer a facut o data break in primul set si inca o data in al doilea. A fost 6 la 3 si 6 la 4 pentru Federer, care a devenit, astfel, campion la Miami pentru a treia oara.

Roger FEDERER, TENISMAN ELVETIA "E uimitor să câştig din nou la Miami. Ultima dată când am jucat în finală a fost acum 11 ani împotriva antrenorului meu de acum, Ivan Ljubicic.”

Federer a cucerit titlul cu numarul 91, in cariera sa, in proba de simplu. Elvetianul s-a imbogatit cu aproape 1 milion 176 de mii de dolari. Nadal se va consola cu aproape 574 de mii. A fost al 37-lea meci dintre cei doi tenismani, iar spaniolul conduce cu 23 la 14.