Roger Federer a castigat pentru a 5-a oara titlul la Australian Open dupa o finala de poveste cu marele sau rival Rafa Nadal - VIDEO

Finala vechilor rivali, Federer si Nadal, promitea sa fie una magnifica si nu a dezamagit asteptarile fanilor. Cei doi jucatori au delectat publicul cu loviturile superbe, care au devenit de mult un standard pentru tenisul modern. Elvetianul a castigat primul set cu 6 la 4, iar raspunsul spaniolului a fost tare – 6 la 3 in setul secund.

Federer, cu 5 ani mai in varsta decat rivalul sau, a dominat copios setul al treilea, pe care l-a castigat cu un neverosimil 6 la 1. Rafa nu a dorit sa cedeze si a revenit in forta. Spaniolul si-a adjudecat setul urmator cu 6 la 3 si a trimis marea finala in decisiv.

Acolo, Nadal a condus, la un moment dat, cu 3 la 1, insa Federer a revenit senzational si nu i-a mai dat nici o sansa. Elvetianul a castigat cu 6 la 3 setul decisiv si, dupa un meci de 3 ore si 37 de minute, s-a incoronat campion la Australian Open.

Roger FEDERER, TENISMAN ELVETIA: “Tenisul e un sport tare, în care nu există remize, dar, dacă ar fi o posibilitate, aş fi foarte fericit să accept o remiză cu Rafa, în această seară, la sigur.”

Desi a pierdut la limita, Nadal nu a fost trist.

Rafael NADAL, TENISMAN SPANIA: "Este pentru a treia oară cand iau trofeul pentru locul 2. E frumos, dar trofeul de campion e mai frumos, aşa că voi munci să iau din nou titlul. "

Federer a cucerit pentru a 5-a oara trofeul Australian Open, acesta fiind, totodata, al 18-lea titlu de Grand Slam al carierei. Elvetianul s-a imbogatit cu aproape 3 milioane de dolari, in timp ce Nadal se va consola cu un milion si jumatate.