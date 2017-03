Roger Federer a castigat titlul la Indian Wells, dupa ce l-a invins in finala pe Stan Wawrinka - VIDEO

Roger Federer a ajuns la 90 de trofee in cariera profesionista. Elvetianul a castigat titlul la Indian Wells, dupa ce l-a invins in finala pe Stan Wawrinka. Federer nu a pierdut nici un set la competitia din Statele Unite. In acelasi timp, in concursul feminin, s-a impus o tenismena din Rusia.