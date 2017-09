Sfarsit de drum pentru Roger Federer la US Open. Tenismanul elvetian, numarul 3 mondial, nu a reusit sa treaca de testul argentinian - VIDEO

Federer, numarul 3 mondial, nu a reusit sa treaca de testul argentinian, la US Open. Juan Martin del Potro, clasat pe locul 28 in topul ATP, a castigat primul set intr-o lupta grea, cu 7 la 5. Federer a revenit si s-a impus cu 6 la 3. A urmat un set superb, decis la tiebreak, in care del Potro a triumfat. In al patrulea set, argentinianul a facut o data break, decisiv pentru victorie. 6 la 4 pentru sud-american, care merge in semifinale.

Del Potro, campion la US Open in 2009, va da piept cu Rafael Nadal, in semifinale. Spaniolul a facut legea pe teren, in partida cu tenismanul rus Andrei Rublev. Nadal a castigat meciul cu 6 la 1, 6 la 2 si 6 la 2.

Intre timp, in concursul feminin, lidera mondiala, Karolina Pliskova a fost eliminata. Tenismena ceha a pierdut in fata americancei Coco Vandeweghe, scor 6 la 7 si 3 la 6.

Astfel, in semifinale, vor juca doar tenismene din Statele Unite, ceea ce nu s-a mai intamplat de 36 de ani, la US Open. Vandeweghe o va intalni pe Madison Keys, iar Venus Williams va lupta cu Sloane Stephens. Campionii turneului, la simplu feminin si masculin, vor obtine cate 3 milioane 700 de mii de dolari.