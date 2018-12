Roger Federer a mai stabilit un record. De data aceasta elvetianul a devenit primul tenismen care a petrecut o mie de saptamani la rand in topul 100 al ATP - VIDEO

Marele campion nu a parasit clasamentul celor mai buni tenismeni de aproape doua decenii. Petru prima data, Federer a intrat in top 100 in anul 1999, unde a ramas pana in prezent. De asemenea, din anul 2001, cel supranumit “Maestrul” nu a coborat mai jos de locul 20. Roger Federer este cel mai titrat tenismen din toate timpurile. De-a lungul carierei, el a cucerit 20 de titluri de Grand Slam, iar in total a colectat aproape o suta de titluri.