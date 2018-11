Roger Federer a reusit prima victorie la Turneul Campionilor si intra din nou in lupta pentru marele trofeu - VIDEO

Invins neasteptat in prima runda de Kei Nishikori, Roger Federer si-a revenit si l-a surclasat in etapa a doua pe Dominic Thiem. Elvetianul a avut ne voie de doar o ora si 7 minute pentru a-l bate pe austriac. Federer s-a impus in doua seturi scor 6 la 2 si 6 la 3.

In celalalt meci al grupei, Kevin Anderson l-a spulberat la propriu pe Kei Nishikori. Japonezul a suferit una dintre cele mai dure infrangeri din cariera, dupa ce a cedat cu 0 la 6 si 1 la 6.

Cu doua victorii in doua meciuri, sud-africanul mai are nevoie de doar un set castigat in ultima partida din grupa, contra lui Roger Federer, pentru a avansa in semifinale. De partea cealalta, pentru a merge si el mai departe, Federer are nevoie de un succes, insa depinde si de rezultatul inregistrat in cealalta partida dintre Kei Nishikori si Dominic Thiem.