Roger Federer a scris istorie la Wimbledon. L-a invins in finala pe Marin Cilic si devine astfel unicul jucator cu opt trofee pe iarba londoneza si 19 titluri de Mare Slem in palmares - VIDEO

Roger Federer a scris istorie la Wimbledon. L-a invins in finala pe Marin Cilic si devine astfel unicul jucator cu opt trofee pe iarba londoneza si 19 titluri de Mare Slem in palmares. In finala de dublu, romanca Monica Niculescu a suferit o infrangere dureroasa. Alaturi de o taiwaneza, ea a cedat in ultimul act in fata rusoaicelor, Makarova si Vesnina.