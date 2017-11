Roger Federer a trecut de Marin Cilic si a reputat a treia victorie la Turneul Campionilor - VIDEO

Federer a trecut de croatul Marin Cilic, scor 2 la 1. Chiar daca a cedat primul set la tie-break, elvetianul a reusit sa intoarca soarta partidei. Federer si-a adjudecat setul secund cu 6 la 4, iar in decisiv nu i-a dat nicio sansa lui Cilic, invingand cu 6 la 1.

In celalalt meci din grupa, Jack Sock a trecut de tanarul Alexander Zverev, scor 2 la 1 si a acces in semifinale. Americanul a inceput perfect partida si si-a adjudecat primul set cu 6 la 4. Zverev a egalat intr-un set in care a cedat doar un singur game. Revenirea insa nu i-a reusit tanarului tenisman. Sock s-a impus in decisiv cu 6 la 4.

In semifinale, Sock il va intalni pe Grigor Dimitrov.