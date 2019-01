Roger Federer continua parcursul la Australian Open fara sa piarda vreun set. Marele campion elevetian s-a impus in minim de seturi in fata lui Daniel Evans - VIDEO

Campion la Australian Open in ultimii doi ani, Roger Federer, continua sa-si apere cu demnitate titlurile. Ieri, in turul doi, sportivul in varsta de 37 de ani s-a duelat cu Daniel Evans. Britanicul, aflat intr-o forma buna, a luptat in primul set de la egal cu Federer, ajungand pana la tie-break. Insa, in cele din urma, elvetianul a avut castig de cauza.

In setul secund s-a repetat scenariul. Sportivii, din nou, au ajuns pana la tie-break, unde Federer a fost superior.

In ultimul set, elvetianul si-a ridicat semnificativ nivelul, impunandu-se cu scorul de 6 la 3.

Tot ieri a obtinut calificarea si Rafael Nadal, care a trecut in 3 seturi de australianul Matthew Ebbden. In turul 3, spaniolul va da piept cu un alt reprezentant al tarii gazde, Alex de Minaur, in vreme ce marele sau rival, Roger Federer, se va duela cu americanul Taylor Fritz.