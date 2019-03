Roger Federer cucereste trofeul cu numarul 100 al carierei sale. Celebrul elvetian a atins borna istorica, aseara, invingandu-l in finala din Dubai pe Tsitsipas - VIDEO

Varsta e doar un numar pentru Roger Federer. Elvetianul continua sa evolueze la un nivel fabulos. Aseara, el si-a trecut in cont trofeul cu numarul 100 al carierei. Favoritul numarul doi, a avut nevoie de 69 de minute pentru a-l invinge pe Stefanos Tsisipas. Primul set la castigat cu scorul de 6 la 4.

In setul decisiv, Stefanos a avut un start mult mai bun, Federer insa l-a dezarmat rapid. Mister Perfect a inchis partida cu un game alb pe propriul serviciu, cu scorul de 6 la 4.

Jimmy Connorc e unicul care a reusit sa castige 109 trofeie, asa ca Roger e pe locul 2. Tot aseara, Nick Kyrgios a facut spectacol in finala de la Acapulco, pe care a castigat-o in doua seturi, scor 6 la 3 si 6 la 4, in fata lui Alexander Zverev.

Australianul si-a facut adversarul sa cedeze nervos chiar de la inceputul meciului.