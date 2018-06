Roger Federer e la un pas de a redeveni lider mondial. Elvetianul a castigat un nou meci la Stuttgart si este in semifinale - VIDEO

Roger Federer a jucat in sferturi cu argentinianul Guido Pella, numarul 75 in topul mondial. Tenismanul sud-american a tras tare pentru a fi la un nivel cu legendarul elvetian. Totusi, cu un procentaj superb al punctelor castigate cu primul serviciu, 83 la suta, Federer s-a impus in doua seturi, scor 6 la 4 si 6 la 4.

Roger Federer nu a mai fost lider mondial din 21 mai, cand a fost intrecut de rivalul Rafael Nadal. El este detinatorul recordului - la 36 de ani, e cel mai varstnic numar 1 din istorie, in topul ATP.