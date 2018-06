Roger Federer, la trofeul cu numarul 98 in cariera. Tenismenul elvetian a devenit, astazi, campion la Stuttgart - VIDEO

Federer va reveni, de maine, pe prima pozitie in topul mondial. Inspirat, elvetianul de 36 de ani a jucat superb in primul set al finalei de la Stuttgart si s-a impus cu 6 la 4.

Raonic a condus in cateva randuri, in setul secund, dar Federer a avut forte de a egala, de fiecare data. S-a ajuns la tiebreak, unde elvetianul a dominat si a castigat cu 7 la 3.

Federer a devenit, in premiera, campion la Stuttgart. El a luat si un premiu de 117 mii de euro. In total, in cariera sa, in proba de simplu, elvetianul are deja 98 de trofee castigate.